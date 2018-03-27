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Türkiye U19 Milli Takımından büyük başarı

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2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'un 3. ve son maçında Bosna Hersek'i 2-1 yenen Türkiye, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı

Türkiye U19 Milli Takımından büyük başarı
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Danimarka'nın Randers şehrindeki Vorup Stadı'nda yapılan karşılamada ay-yıldızlı ekibin gollerini 11. dakikada Güven Yalçın, 44. dakikada Muhayer Oktay kaydetti. Bosna Hersek'in tek golünü ise 34. dakikada Enio Zilic attı.

İlk maçta Avusturya'yı 2-0 yenen, ikinci karşılaşmasında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, puanını 7'ye çıkararak grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, adını 16-29 Temmuz'da Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdırdı.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da statta takip etti. Kafkas, müsabaka sonrası 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik heyeti ile futbolcuları tebrik etti.

Danimarka'nın 5 puanla ikinci olduğu grubu, Avusturya 4 puanla 3. sırada tamamladı. Son sıradaki Bosna Hersek ise grup maçlarını puansız bitirdi.

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