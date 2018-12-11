banner237
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
11 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
11 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
31 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
20 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
26 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
264 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
24 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
16 0
banner82

Türkiye Spor Bakanı bu akşam geliyor

banner27

banner210
Türkiye Spor Bakanı bu akşam geliyor
banner215

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın yapılacak 12.Spor Şurası’na katılmak amacıyla bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bu akşam saat 20.10’da adaya gelecek Kasapoğlu yarın saat 09.00’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 09.30’da Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek. 
 
Kasapoğlu ardından 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde yer alacak 12. Spor Şurası’na katılacak. 
            
Kasapoğlu ardından saat 12.00’de ise Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşecek ve saat 20.45’te adadan ayrılacak. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.