Türkiye Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları, 26 Şubat Salı günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor'la İstanbul'da karşılaşacak.

Kupada 27 Şubat Çarşamba günü, ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a, ilk müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.

Çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

BUGÜN

19.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

27 Şubat Çarşamba:

13.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar

28 Şubat Perşembe:

19.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler