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Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha

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Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. 

Karşılaşmanın 13. dakikasında Sergiy Rybalka'nın kendi kalesine attığı golle Sivasspor 1-0 yenik duruma düştü. İkinci yarının 82. dakikasında Cem Ekinci, Bodrumspor'un 2. golünü attı: 2-0.

Demir Grup Sivasspor'un tek golü ise 90+5'te Kone'den geldi. 

Bu sonuçla DG Sivasspor, Bursaspor ve BB Erzurumspor'un ardından Türkiye Kupası'na veda eden üçüncü Süper Lig ekibi oldu.  

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