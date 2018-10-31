Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Sergiy Rybalka'nın kendi kalesine attığı golle Sivasspor 1-0 yenik duruma düştü. İkinci yarının 82. dakikasında Cem Ekinci, Bodrumspor'un 2. golünü attı: 2-0.

Demir Grup Sivasspor'un tek golü ise 90+5'te Kone'den geldi.

Bu sonuçla DG Sivasspor, Bursaspor ve BB Erzurumspor'un ardından Türkiye Kupası'na veda eden üçüncü Süper Lig ekibi oldu.