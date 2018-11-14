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Türkiye-İsveç maçına Rumen hakem

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Türkiye-İsveç maçına Rumen hakem
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

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