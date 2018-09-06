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Türkiye, Güney Kıbrıs'ı konuk edecek

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Türkiye Ümit Milli Takımı ile Güney Kıbrıs Ümit Milli Takımı bugün İstanbul'da 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaşacaklar. Türkiye Ümit Milli Takımı, maç için A Milli Takımdan Berkay Özcan'ı kadroya takviye yaparken, Güney Kıbrıs maça tam kadro çıkacak

Türkiye, Güney Kıbrıs'ı konuk edecek
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Türkiye Ümit Milli Takımı, 7 Eylül Cuma günü İstanbul'da Güney Kıbrıs ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ndeki çalışmaya Ümit Milliler'de aday kadroya dahil edilen Yıldırım Mert Çetin de katıldı. Türkiye A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Berkay Özcan, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Kıbrıs ile yapacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Almanya'nın Stuttgart kulübünde oynayan 20 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde Ümit Milli Takım'ın kampına katıldı. 

Ayrıca kaleci Utku Yuvakuran sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Uğurcan Çakır dahil edildi.

KIBRIS, TÜRKİYE MAÇINA HAZIR

Güney Kıbrıs Ümit Milli Takımı, 7 Eylül Cuma günü İstanbul'da Kasımpaşa Stadı'nda Türkiye ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye karşısına tam kadro çıkacak olan Kıbrıs, maçın oynanacağı stad olan Kasımpaşa Stadı'nda yaptığı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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