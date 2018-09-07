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Türkiye'den tatsız başlangıç

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Türkiye'den tatsız başlangıç
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. 

Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin 13. dakikasında Rusya, Cherysev ile 1-0 öne geçti. A milliler, 41. dakikada Serdar Aziz'in golüyle eşitliği sağladı. Ardından ikinci yarının 49. dakikasında konuk ekipten Dzuba takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve karşılaşma bu sonuçla bitti. 

Milli takım, 10 Eylül Pazartesi günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

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