Türkiye'de rekora yüzdüler

Türkiye Yüzme Federasyonunun Enka Yüzme Havuzunda Gerçekleştirdiği Şampiyonanın 1. Gününde Doğukan Ulaç 400 m Serbest 04:04.40'lik derecesiyle Yeni KKTC Rekoru Buğra Buba 100 m Kurbağalama 01:07.34'lük derecesiyle yeni KKTC Rekoru Emre Ersoy 4x200 m Serbest 1. Adam 02:02.65'lik derecesiyle 15-16 Yaş Rekoru ve Emre Ersoy-Pasa Sezener- Cahit Bozatlı- Doğukan Ulaç'tan oluşan 4x200 m Serbest Bayrak takımı 08:21.47'lik derecesiyle 5. olup Yeni KKTC rekorunun sahibi oldular.
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