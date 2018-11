Türkiye C Ligi'ne düştü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grubu'nda İsveç'e 1-0 yenildi; küme düştü. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 71. dakikada penaltıdan Granqvist'ten geldi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grubunda 3 puanlı A Milli Takım, bir maçı eksik ve 1 puanlı İsveç'i konuk etti. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 yenen Milliler, rakibine bu kez yenilmekten kurtulamadı ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Granqvist'in 71. dakikadaki penaltı golüne engel olamayan Ay Yıldızlar, grubu sonuncu sırada tamamladı ve C Ligi'ne düştü. İsveç ise Rusya'nın A Ligi'ne yükseldiği grupta kaldı.



A Milli Takım, İsveç karşısına hızlı başladı. Henüz 36. saniyede Cengiz Ünder gole yaklaşırken; Ay Yıldızlar'ın üstün oyunu ilk yarı boyunca sürdü. İk devrede Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Mallı golle burun buruna kalan diğer oyuncularımız oldular.



İkinci yarıya ise İsveç tekili başladı. 50'de Larsson net bir fırsattan yararlanamadı. 70. dakikada Okay Yokuşlu'nun Marcus Berg'e cezasahası içinde yaptığı harekete hakem penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonra Granqvist'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu ve İsveç 1-0 öne geçti.



SERDAR AZİZ-KAAN AYHAN DEĞİŞİKLİĞİ



Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Serdar Aziz'in ısınma esnasında kasığında ağrı hissetmesi üzerine Kaan Ayhan ilk 11'e dahil edildi.



Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11'ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı.



Oğuzhan Özyakup'un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11'de forma giydi.





1.' Hakan Çalhanoğlu'nun pasında, ceza sahası dışında bulunan Cengiz Ünder'in şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi.



7.' Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



26.' Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Yunus Mallı'nın kaleci Olsen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti.



44.' Cenk Tosun topu, ceza sahası içindeki Hakan Çalhanoğlu'na indirdi. Hakan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Olsen, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



50.' Hiljemark, Zeki'ye rağmen cezasahası sol içinden kaleye paralel ortaladı. Larsson'un uygun durumdaki kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti ve konuk ekip mutlak golü kaçırdı.



70.' Çağlar Söyüncü'nün İsveç yarı sahasında kaptırdığı topla gelişen konuk ekip atağında, son olarak Marcus Berg'e Okay Yokuşlu'nun müdahelesinde İsveçli oyuncu yerde kaldı. Hakem penaltı Istvan Kovacs penaltı noktasını gösterdi.



GOL: 71.' Granqvist... Penaltı için beyaz noktaya gelen Granqvist, topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu. Kaleci Sinan Bolat, doğru köşeyi tahmin etmesine karşın, gole engel olamadı.



74.' Milli Takım, tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, hızla ceza alanına girerek sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Robin Olsen son anda topu kornere çeldi.