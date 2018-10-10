Türkiye Bosna Hersek’i ağırlayacak

Türkiye, hazırlık maçında bugün Bosna Hersek'i Rize'de ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.
Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.