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Türkiye Bosna Hersek’i ağırlayacak

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Türkiye Milli Futbol Takımı, bugün Bosna Hersek ile Rize'de oynayacağı hazırlık maçı TRT1'den canlı yayınlanacak

Türkiye Bosna Hersek’i ağırlayacak
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Türkiye, hazırlık maçında bugün Bosna Hersek'i Rize'de ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. 

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

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