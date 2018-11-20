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Türk futbolunda 853 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak

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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı

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Türk futbolunda 853 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak
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TPFD'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 853 profesyonel futbolcunun askerlik görevlerini futbol sezonu dışında gerçekleştirmelerinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, konuya hassasiyetle yaklaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürü Davut Ala'ya ve konuyla yakından ilgilenen tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür edildiği kaydedildi.

- Süper Lig'den 77 futbolcu

Spor Toto Süper Lig'den 77 futbolcu, bedelli askerlikten faydalanacak.

Profesyonel liglerde bedelli askerlik için en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi.

Bedelli askerlikten yararlanan futbolcuların yer aldığı profesyonel liglerin sıralaması şöyle:

1. TFF 3. Lig: 361 futbolcu

2. TFF 2. Lig: 299

3. Spor Toto 1. Lig: 116

4. Spor Toto Süper Lig: 77

- Süper Lig raporu

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de en çok futbolcusu bedelli askerlikten faydalanan takımlar oldu.

Bu 2 ekipten 7'şer futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

Diğer kulüplerde ise sıralama şu şekilde:

Beşiktaş, Atiker Konyaspor (6), Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5), Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe (4), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Bursaspor, Trabzonspor (3), Göztepe, MKE Ankaragücü (2).

- Rakamlarla Türkiye liglerinde bedelli askerlik

TPFD'nin açıkladığı raporda profesyonel liglerde bedelli askerliğe ilişkin istatistikler şu şekilde:

Profesyonel liglerde oynayan Türk futbolcu sayısı: 3 bin 162

Bedelli askerlikten yararlanacak futbolcu sayısı: 853

Hiçbir futbolcusu başvuruda bulunmayan takımlar: 2 (Gaziantepspor, Bucaspor)

En fazla futbolcusu başvuran takım: Keçiörengücü (16)

En yüksek sayıyla başvuru yapan lig: TFF 2. Lig Beyaz Grup (150)

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