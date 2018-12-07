banner237
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
160 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
31 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
22 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
215 0
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
678 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
176 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
164 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
31 0
banner82

Turizm ve Çevre Bakanlığı, LTTFF Gençler Ligi’nin sponsoru oldu

banner27

banner210
Turizm ve Çevre Bakanlığı, LTTFF Gençler Ligi’nin sponsoru oldu
banner215

Serdar Sarı’nın başkanlığa gelmesinden sonra alt yapı liglerine de büyük önem vermeye başlayan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), KKTC ile de ilişkileri güçlendirdi.

AKOL Grup’un, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Türk Ligi Birinci Küme’ye sponsor olmasından sonra, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu, üç devreli lig sistemi ile oynanan Türk Gençler Ligi’nin sponsoru oldu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ülkeye gelen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması’nın sponsoru olmuştu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.