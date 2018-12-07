Turizm ve Çevre Bakanlığı, LTTFF Gençler Ligi’nin sponsoru oldu

Serdar Sarı’nın başkanlığa gelmesinden sonra alt yapı liglerine de büyük önem vermeye başlayan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), KKTC ile de ilişkileri güçlendirdi.

AKOL Grup’un, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Türk Ligi Birinci Küme’ye sponsor olmasından sonra, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu, üç devreli lig sistemi ile oynanan Türk Gençler Ligi’nin sponsoru oldu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ülkeye gelen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması’nın sponsoru olmuştu.