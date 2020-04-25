Tunalı:Futbolcu sağlığını düşünmezler

Ceran Tunalı, liglerin başlaması ve hazırlık süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Kalan 8 haftaya, 4 haftalık hazırlık süreci verilmesi düşüncesi yanlıştır. Bu düşüncedekiler futbolcu sağlığını düşünmezler.”açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

K-PET Liglerinin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, Çetinkaya yöneticisi Ceran Tunalı, liglerin başlaması ve hazırlık süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceran Tunalı’nın sosyal medyadaki, 4 haftalık hazırlık süreci verilmesi düşüncesi ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

“Kalan 8 haftaya, 4 haftalık hazırlık süreci verilmesi düşüncesi yanlıştır. Futbolcu sağlığını düşünmedikleri bellidir.

Kalan 8 haftaya, 4 haftada hazırlanacak takım var ise bundan sonra sezon açılışına 1 ay kala sezonu açalım. Ben 4 haftada hazırlarım diyen antrenör de var ise helal olsun. Bu antrenör bundan sonra da sezon açılışını 1 ay kala yapsın.Böylelikle kulübüne 2 ay fazladan masraf yaptırmaz. Kampa da gitmesin. Ekstra külfetolur.”