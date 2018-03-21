“Tudor, 7.5 milyon TL'lik dava açtı”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski teknik direktörleri Igor Tudor'un, sarı-kırmızılı ekibi dava ettiğini açıkladı. Cengiz, “7.5 milyon TL'lik dava açtı. Sayın Tudor ile bu şekilde ayrılmak istemezdik. Geliş şeklini onaylamadık, gidiş şeklini de onaylamadık" dedi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın ofisinde teknik direktör Fatih Terim'in de yer aldığı yemeğe katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının zorlu bir periyoda girmesine değinen Cengiz, "Şampiyonluk havasına girildi. Ben özellikle Fatih Terim hocamda, sevgili Abdurrahim Aybayrak kardeşimde ve en önemlisi futbolcularda şampiyonluk havasına girmiş atmosferini görüyorum. Bu çok önemli. Eğer şampiyonluk havasına girerseniz, önünüzdeki her maçı final olarak görür ve ona göre çarpışırsınız. Mutlu sonla biteceğine, inşallah diyerek inanıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe derbisinde Maicon Roque ve Tolga Ciğerci'nin son dakikalarda kaçırdığı gol fırsatları sonrası yaşadıklarının sorulması üzerine Cengiz, "Ben sıfır moddayım. Rakibe saygıyı esas alıyorum. Orada da buzdolabı gibi durmak durumundayım. Evde tek başıma izlesem, ben de sizin gibi izliyorum. Orada öyle durmak durumundaydım. Bundan en rahatsız olan ise eşim. 'Sen bir mod aldın, eve gelince de protokol modunda oturuyorsun.' diyor. Ben yine sesimi çıkarmadan evet diyorum." ifadelerini kullandı.

Cengiz, "Kaçan pozisyonlar sonrası içinizde fırtınalar kopmuştur." ifadeleri üzerine, "Aynen öyle. O durumda şiir bile yazılır." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın uzun yıllar sonra ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibi mücadele ettiği şeklinde yorumlar aldığını anlatan Cengiz, "Bu çok önemli. Hiçbir zaman defansif bir yapıya bürünmedik. Takımımız korakor, rakibiyle eşit bir mücadeleye girdi. Her iki takım da gol fırsatlarından yararlanamadı. İsterdim ki yenelim ama olmadı. Artık sonrasına bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın puan farkıyla şampiyon olup olmayacağı yönündeki soruya sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "İnşallah averajla da olsa, tek puanla da olsa şampiyon oluruz." karşılığını verdi.

"TUDOR 1,5 MİLYON AVROLUK ALACAK DAVASI AÇTI"

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, görevine son verilen teknik direktör Igor Tudor'un, alacaklarına karşılık 1,5 milyon avroluk dava açtığını kaydetti.

Tudor'un İstanbul'a geldiğini ve bir televizyon kanalına çıktığını bildiğini aktaran Cengiz, "Sayın Tudor, geçen hafta bizi şaşırttı ve yardımcılarının alacaklarıyla birlikte 1,5 milyon avro, yani 7,5 milyon liralık bir alacak davası açtı. Ben isterdim ki Sayın Tudor ve ekibi bu şekilde ayrılmasın. Geliş şeklini de ben ve Galatasaray camiasının çoğunluğu onaylamamıştık. Bu şekilde gidişini de onaylamadık. Türkçe'de, 'Gelişi kötü olanın gidişi berbat olur.' diye bir söz var. Bu da öyle bir şey oldu. Keşke oturup anlaşsaydık. Dava yoluna gitmeseydi daha iyi olurdu ama onu da çözeceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.