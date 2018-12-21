TSYD ve EAK Özgüren için başsağlığı mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Raif Özgüren’in vefatı nedeniyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Kıbrıs Spor Yazarları Birliği (EAK) başsağlığı mesajı yayınladı.
TSYD “BAŞINIZ SAĞOLSUN”
Türkiye Spor Yazarları Derneği başkanı Oğuz Tongsir yayınladığı mesajda Özgüren’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne ve sevenlerine başsağlığı diledi.
EAK “ACINIZI PAYLAŞIYORUZ”
Güney Kıbrıs’ta örgütlü Kıbrıs Spor Yazarları Birliği (EAK) başkanı Erodotos Miltiadous gönderdiği başsağlığı mesajında duyduğu üzüntüyü dile getirerek “acınızı paylaşırız” dedi.