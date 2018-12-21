banner237
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
1 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
121 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
12 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
9 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
32 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
123 0
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
19 0
Uçak fiyatlarına zam geliyor
Uçak fiyatlarına zam geliyor
24 0
banner82

TSYD ve EAK Özgüren için başsağlığı mesajı yayınladı

banner27

banner210
TSYD ve EAK Özgüren için başsağlığı mesajı yayınladı
banner215

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Raif Özgüren’in vefatı nedeniyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Kıbrıs Spor Yazarları Birliği (EAK) başsağlığı mesajı yayınladı.

TSYD “BAŞINIZ SAĞOLSUN”

Türkiye Spor Yazarları Derneği başkanı Oğuz Tongsir yayınladığı mesajda Özgüren’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne ve sevenlerine başsağlığı diledi.

EAK “ACINIZI PAYLAŞIYORUZ”

Güney Kıbrıs’ta örgütlü Kıbrıs Spor Yazarları Birliği (EAK) başkanı Erodotos Miltiadous gönderdiği başsağlığı mesajında duyduğu üzüntüyü dile getirerek “acınızı paylaşırız” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.