Tribünlerin rengi Ultracrows

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde 15. haftada en yakın takipçisi Cihangir'i deplasmanda mağlup eden Mağusa Türk Gücü devreyi en yakın takipçisinin 3 puan önünde lider tamamlarken, Mağusa Türk Gücü taraftar topluluğu da tribünlerin lideri oldu.

Ultracrows grubu maçlarda tribünlerde kalabalık bir şekilde yerini alırken, önemli maçlarda ilgi ve coşkularını daha da artırdılar. Geçtiğimiz hafta Cihangir Stadında oynanan maçta da 90 dakika boyunca takımlarını coşkuyla destekleyen Ultracrows grubu, meşalelerle de tribünlere büyük renk getirdiler. Ultracrows grubu maç sonunda da sahadan ayrılmayarak, futbolcuları ile galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadılar.