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Trezeguet Aston Villa'da

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Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu için iki kulüp prensip anlaşmasına vardı

Trezeguet Aston Villa'da
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Trezeguet Premier Lig yolcusu... Kasımpaşa, Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin transferi için 11 milyon euro karşılığında Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı. Lacivert beyazlılar, bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak.

24 yaşındaki futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-2018 sezonunun başında kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılan Trezeguet'in bonservisi 2018-2019 sezonun başında Kasımpaşa tarafından 2 milyon euro bedelle alındı.

Kasımpaşa ile 2 sezonda 71 maça çıkan Mısırlı yıldız, 25 kez fileleri sarstı, 18 de gol pası verdi.

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