Trap Kupası Boğaztepe’nin

Boğaztepe A/A Birinci Takımı toplam 324 puan atarak 2019 Trap Kulüplerarası Kupasının sahibi oldu

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 Trap Kulüplerarası Kupası’’ Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer Boyacı Atış Poligonunda Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun canlı yayınıyla yapılan final atışları ile tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Boğaztepe A / A adına yarışan Ahmet Paralik, Genç Erkeklerde Cihangir A/A adına yarışan Özkan Uzunsaf, Veteranlarda ise Ferdi olarak yarışan Ahmet Gulle birincilik kupasının sahibi olurken, takım klasmanında ise Ahmet Paralik, Volkan Sönmez ve Ahmet R Arkoç’tan oluşan Boğaztepe A / A Birinci Takımı toplam 324 puan atarak ‘’2019 Trap Kulüplerarası Kupası’nın sahibi oldu.

Dereceye giren atıcı sporcularımıza ve kulüplerimize ödülleri Maliye Bakanı Olgun S. Amcaoğlu tarafından verildi.

Müsabakaya toplam 26 atıcı sporcunun katılım gösterdi. Sporcular ilk gün 75 ve 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde ettiler.

Trap müsabakalarında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir:

Finale kalma başarısı gösteren altı (6) Atıcı sporcular ve toplam puanları,

Ahmet PARALİK 114 Puan (Boğaztepe A/A)

Ahmet R.ARKOÇ 113 Puan (Boğaztepe A/A)

Raif PAŞA 110 Puan (Gazimağusa A/A)

Doğukan KIRANOĞLU 106 Puan (Ferdi A/A)

Halil PAŞA 106 Puan (Gazimağusa A/A)

Hasan EYLENCELİ 105 Puan (Gönyeli A/A)

TRAP Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:

Ahmet PARALİK ( Boğaztepe A/A )

Hasan EYLENCELİ ( Gönyeli A/A )

Raif PAŞA ( Gazimağusa A/A )

GENÇ ERKEKLER:

Özkan UZUNSAF ( Cihangir A/A )

Akif EMİRSOYU ( Gönyeli A/A )

VETERAN ERKEKLER:

Ahmet GULLE ( Ferdi )

Ekrem GÜNBAY ( Gazimağusa A/A )

KULÜP DERECELERİ:

Boğaztepe A /A 1’inci Takımı 324 Puan (Ahmet R. Arkoç, Volkan Sönmez, Ahmet Paralik)

Gönyeli A / A 1’inci Takımı 314 Puan (Cemal Dayı,Hasan Eylenceli,Hasan Emirsoyu)

GÖNYELİ A / A 2’nci Takımı 293 Puan (Osman BENLİ,Osman SERTSOY,Bora HACI)