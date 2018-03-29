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Trabzonspor’da Okay şoku

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Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku yaşanıyor. Karadağ maçında sakatlanan genç futbolcunun Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor

Trabzonspor’da Okay şoku
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Trabzonspor'da son haftaların formda oyuncusu Okay Yokuşlu sakatlandı. A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Okay'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan genç futbolcunun tedavisine başlandığı ancak hafta sonunda Galatasaray'a karşı oynamasının zor olduğu bildirildi...

Öte yandan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban, Castillo, Bero ve Durica ile milli takım kamplarından henüz dönmeyen oyuncular katılmadı...

Taktik ağırlıklı bir çalışma yapan bordo-mavililerde sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ise, antrenmanda yer aldı.

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