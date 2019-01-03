banner237
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
3 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
34 0
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
43 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
96 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
142 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
47 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
462 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
35 0
banner82

“Trabzonspor’da hedefim büyük”

banner27

banner210
“Trabzonspor’da hedefim büyük”
banner215

Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Olcay, "Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor’da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.