Trabzonspor, Toure ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Senegalli futbolcu Zargo Toure ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Senegalli futbolcu Zargo Toure için imza töreni düzenledi.Geçen sezon Fransa'nın Lorient takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Zargo Toure ile medya önünde 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, transfer döneminde az sayıda, ihtiyaç olan bölgelere oyuncu katmayı planladıklarını belirterek, "Hem takım kadrosu hem kulübün ekonomik konumu bunu gerektiriyordu. Yeni katılan arkadaşımız da savunmanın merkezinde görev yapıyor, geçmişte bu konuda başarılı bir spor hayatı var. İzleme komitemizin kanaati ve önerisiyle anlaşma sağladık. Umuyor ve diliyorum ki Trabzonspor'da çok başarılı olacak, Trabzonspor'un bir eksiğini tamamlamış olacak." diye konuştu.

İmza törenini de Trabzon'un önemli tarihi eserlerinden Ayasofya önünde yaptıklarını ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor, Trabzon için Trabzon'a katkı sağlamak için var. Transfer törenlerimiz vesilesi ile Trabzon turizmine bir katkımız olursa bundan da ayrıca mutluluk duyarız. Ben oyuncumuza başarılar diliyorum. Ondan büyük beklentilerimiz var, bunlara cevap vereceğine inanıyoruz. Trabzon'un tarihi ve turistik anlamda önemli yerleri var. Mesela Sümela Manastırı, Boztepe, Atatürk Köşkü, Uzungöl var. Geçmişte de buralarda imza törenleri yapmıştık. Tekrar oralarda da yapabiliriz ancak bu sene bunların hepsini gezmek mümkün değil. Çünkü aşağı yukarı transferi sonlandırdık gibi bir şey, çok büyük bir şey olmazsa bu seneki transferi tamamladık."