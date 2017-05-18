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Trabzonspor için Fellaini iddiası

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Trabzonspor'da Frank Ribery'den sonra şimdi de Marouane Fellaini heyecanı yaşanıyor.

Trabzonspor için Fellaini iddiası
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Gelecek sezon 50'inci yılına şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Yerli bir çok oyuncuyla artık son aşamaya gelen yönetim, yeni sezonda takıma bir de dünya yıldızı istiyor.

Bu bağlamda yabancı menajerlerle temas kuran Başkan Muharrem Usta'nın önüne bir çok önemli yıldızın isminin geldiği kaydedildi...

Daha önce Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Frank Ribery'yi yazan Avrupa basını, şimdi de bordo-mavili takımın Mancester United'in Belçika'lı oyuncusu Fellaini'yi gündemine taşıdı.

İngiliz basını ayrıca, Fellaini'nin de Trabzonspor için istekli olduğunu kaydetti.

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