Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 122. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü yapacakları maçla 122. kez karşı karşıya gelecek

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 90 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 121 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

İki takım arasında son 3 maçta eşitlik bozulmazken, Fenerbahçe'nin toplam 153 golüne, Trabzonspor 130 golle cevap verdi.

Trabzonspor 18 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 18 resmi müsabakada yenemedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 18 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kaldı, galip gelemedi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 119 golüne, Trabzonspor 89 golle cevap verdi.

Geçen sezonki maçlarda taraflar İstanbul'da 2-2, Trabzon'da da 1-1 berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 50 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Trabzon'da Trabzonspor 56, Fenerbahçe 54 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 45 maçta ise Fenerbahçe 17, ev sahibi ekip 16 kez kazandı, 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi, bordo-mavililer 48, sarı-lacivertliler 53 gol kaydetti.

Trabzon'daki son 8 lig maçından 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe ayrıca, rakip sahadaki son 5 maçta kalesinde sadece bir gol gördü.