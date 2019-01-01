Trabzonspor'da 8 isim kamp kadrosunda yer almadı

Trabzonspor'un 3-12 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek devre arası kampının kadrosu belirlendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Antalya kampı için belirlenen 29 kişilik oyuncu listesi ilan edildi.

Asya Kupası maçları nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri ile Majid Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, satış listesine konulan Zeki Yavru, Olcay Şahan, sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi ve genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kadroya alınmadı.

Bordo-mavili ekipte, 10 genç oyuncu ise Antalya kampına götürülecek. Kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun, pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, 21 yaş altı takımından Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl, kamp kadrosuna dahil edilen genç futbolcular oldu.

Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Anthnony Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl."