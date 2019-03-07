Trabzon’da Olcay Şahan antrenmana çıktı

Trabzonspor camiasından özür dileyen Olcay Şahan bugün takımla beraber çalışmalara başladı. Şahan, teknik direktör Ünal Karaman ile sarıldı

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, özür diledi.

Ücretinde indirime gidilmesi yönünde yönetim kurulu ile yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağladıktan sonra affedilen bordo-mavili futbolcu, bugün takımla tekrar antrenmanlara çıkmaya başladı. Şahan, teknik direktör Ünal Karaman ile sarıldı.

Tecbübeli futbolcu toplamda 1 milyon 300 bin avro tutarındaki alacaklarından da feragat etti.

Olcay Şahan, öncelikle içinden geçtikleri bu zor zamanlarında takım arkadaşlarının yanlarında olamadığı için büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

"Sadece kendi üzüntümü değil, bana inanan arkadaşlarımın, taraftarlarımızın üzüntüsünü de artık sona erdirmek istiyorum." diyen Olcay Şahan, "Yaşanan bu süreçte kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlardan, başkanımdan, yönetim kurulumdan, teknik direktörüm Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan, bana inanan herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.