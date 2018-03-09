Trabzon’da Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

Olağanüstü genel kurul kararı alınan Trabzonspor'da kongre tarihi belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, tüzüğün 30.maddesi gereğince olağanüstü genel kurul kararı alındığı, çoğunluk aranan ilk toplantının 29-30 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30. maddesi gereğince olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının 29-30 Mart tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 12.00'de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan'da Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılmasına karar vermiştir."

Olağanüstü genel kurulun ilk gününde yönetim kurulu idari ve mali raporları okunup, denetim kurulu raporları görüşülecek ve yönetim kurulu raporları ibraya sunulacak.

İkinci gün ise başkan ve adayların konuşmaları ile başkan ve yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi gerçekleştirilecek.

FIFA TRABZON’A VERDİĞİ CEZANIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

FIFA, Trabzonspor'a verdiği bir dönem transfer yasağının gerekçesini açıkladı.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor'un bir dönem boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde futbolcu transferi yasaklanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Trabzonspor, 29 Ocak 2018'de, Slovakya'nın Trencin Kulübüne olan borcunu 30 gün içinde ödemesi gerektiği hususunda bilgilendirilmiş ama geçen 30 gün içinde Trencin'e ödeme yapılmaması nedeniyle Trabzonspor'a gelecek dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde transfer yasağı getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.