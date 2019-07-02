 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
10 0
Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
10 0
 
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
203 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
210 0
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
222 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
82 0
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
14 0
banner82

Tottenham'dan 517 gün sonra transfer

banner27

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Championship takımı Leeds United'dan 18 yaşındaki Jack Clarke'ı transfer etti

banner315
Tottenham'dan 517 gün sonra transfer
banner267

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan yapılan açıklamada, Championship takımı Leeds United'dan 18 yaşındaki Jack Clarke ile 2023'e kadar anlaşma yapıldığı ve oyuncunun 1 sezon daha kiralık olarak Leeds United'da kalacağı belirtildi.

Tottenham en son 31 Ocak 2018'de Paris Saint-Germain'den (PSG) Lucas Moura'yı transfer etmişti. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra ekibi, yeni stadının inşası nedeniyle transfer yapmıyordu. Tottenham, 517 gün sonra yaptığı ilk transfer olan Clarke için Leeds United'a 10 milyon pound ödeyecek.

Geçen sezon 25 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 2 de gol attı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.