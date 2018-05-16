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Tosic, Çin yolcusu

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Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Dusco Tosic'in Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzalamak üzere olduğu öğrenildi

Tosic, Çin yolcusu
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Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusco Tosic'in Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye imza atmak üzere Çin'e gittiği belirtildi. Çin ekibinin transfer için bir süre önce siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladığı ve 5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığı iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun yeni kulübü ile sözleşme imzalamak üzere yola çıktığı ve akşamki idmanda yer almayacağı dile getirildi.
Siyah-beyazlı takıma 2015-2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 7 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. 

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