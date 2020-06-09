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Topcan anısına yarıştılar

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Topcan anısına yarıştılar

Taekwondo Karate HudoAikido Federasyonu tarafından organize edilen Ahmet Sami TopcanTaekwondo Judo Karate BudoMartıalarts (Kurash-Wushu) Özel Teknikler Şampiyonası   Girne'de Avrasya TaekWondo Merkezi’nde  önceki akşam (Pazartesi) yapıldı.

Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen’inde izlediği müsabakar çok çekişmeli geçti.  Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz  Öykü Ergin, Ali Uslu, Ana Berc Tüysüz başkanlığında, Federasyon, bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN BAYANLAR ÖZEL TEKNİKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar

2.Kategori:      1.Elena Pakhomova

3.Kategori:      1.Kayra Bilge

4.Kategori:      1.Ayça Eda Kurşun

5.Kategori:      1.Elif Yüksel

6.Kategori:      1.Cemre Su Karagöz

KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN ERKEKLER  ÖZEL TEKNİKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Nikita Gordeev

2.Kategori:      1.Sinan Tüfekçi

3.Kategori:      1.Kıvanç Çağlin

4.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy

5.Kategori:      1.Murat Berk Bucak

6.Kategori:      1.Kerim Karpuz

7.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy

8.Kategori:      1.Utku Sadula

9.Kategori:      1.Arda Akın Altuntaş

10.Kategori:    1.Arda Kara

11.Kategori:    1.Arda Aslan Öztürk

12.Kategori:    1.Yusuf Seyha Şen

13.Kategori:    1.Doruk Türkmen

14.Kategori:    1.İsmet Büyüktosun

15.Kategori:    1.Emre Güncan

16.Kategori:    1.Kuzey Boztaş

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