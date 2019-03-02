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Topaloğlu özlemle anıldı

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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından merhum Attila Topaloğlu, ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı

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Topaloğlu özlemle anıldı

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren merhum Atilla Topaloğlu, 19. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Dün sabah 10:00’da Attila Topaloğlu’nun kabri başında yapılan anma törenine katılan KTSYD Başkanı Çelen Oben, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Hakemler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, KTFF’yi temsilen Eren Şişik birer konuşma yaparak Attila Topaloğlu gibi spora büyük hizmetleri geçen bir spor adamının aralarında olmayışının bir kayıp olduğunu vurguladılar.

Attila Topaloğlu’nun ülke sporunun gelişmesi için yaptıkları anlatıldı tören, Hoca eşliğinde duaların okunması ile son buldu.

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