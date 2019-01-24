TMK sahası, gömeç tarlası

Ülkemizin en prestijli okullarından olan Türk Maarif Koleji’nin (TMK) futbol sahası adeta, gömeç tarlası haline geldi. Başkent Lefkoşa’nın göbeğindeki toprak zeminli sahada ve etrafında yoğun yağışlardan sonra biten ot ve gömeçler, sahada futbol ve diğer sporların yapılmasına engel teşkil ederken, temizlenmeyi bekliyor.
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