banner255
10 metreye varan karı kepçe ile ölçtüler
10 metreye varan karı kepçe ile ölçtüler
1 0
Gönyeli ilgi bekliyor
Gönyeli ilgi bekliyor
2 0
 
Antalya'da hortum kırdı geçirdi
Antalya'da hortum kırdı geçirdi
17 0
9 0
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
35 0
Doğa, bereketini insanoğluna bahşediyor
Doğa, bereketini insanoğluna bahşediyor
12 0
Az daha motosikletliyi eziyordu
Az daha motosikletliyi eziyordu
138 0
banner82

TMK sahası, gömeç tarlası

banner27

banner210
TMK sahası, gömeç tarlası
banner215

Ülkemizin en prestijli okullarından olan Türk Maarif Koleji’nin (TMK) futbol sahası adeta, gömeç tarlası haline geldi. Başkent Lefkoşa’nın göbeğindeki toprak zeminli sahada ve etrafında yoğun yağışlardan sonra biten ot ve gömeçler, sahada futbol ve diğer sporların yapılmasına engel teşkil ederken, temizlenmeyi bekliyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.