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TFF’den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

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TFF’den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin "takım harcama limiti" ve Beşiktaş'ın "takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti. TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına' ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi.Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine' ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi."

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