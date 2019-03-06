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Terim’in hedefi 10’da 10

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğiyle zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray, umudunu kaybetmedi. Sarı-kırmızılı ekip, kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefliyor

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Terim’in hedefi 10’da 10
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Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, ligde oynanacak 10 maçtan 10 galibiyet bekliyor. Tecrübeli teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda 8 puanlık farkın kapanabileceğini sürekli tekrarlıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğiyle zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray, umudunu kaybetmedi.

Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefliyor.

Futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde 8 puanlık farka takılmamaları gerektiğini hatırlatan Teknik direktör Fatih Terim, lider Medipol Başakşehir ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacaklarının da altını çiziyor.

Galatasaray, kalan 10 maçı kazanmak istese de bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisi 3 maç. Ligdeki son mağlubiyetini 2 Aralık'ta oynanan Beşiktaş deplasmanında yaşayan sarı-kırmızılılar, 10 haftadır kaybetmiyor.

İkinci yarıda oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan Fatih Terim'in öğrencileri, Alanya ve Erzurum deplasmanlarından ise 1'er puanla döndü. 

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