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Terim, Malatyasporlu futbolcuyu istiyor

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Evkur Yeni Malatyaspor’da üçüncü sezonu geriden bırakan Nijeryalı Azubuike’ye Galatasaray Kulübü’nün teklifte bulunduğu ileri sürüldü

Terim, Malatyasporlu futbolcuyu istiyor
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Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın ön libero mevkii için Evkur Yeni Malatyaspor'un Nijeryalı genç orta sahası Godson Azubuike’ye teklif sunduğu iddia ediliyor.

Galatasaray’da deneyimli teknik adam Fatih Terim'in, önümüzdeki sezon orta sahada sıkıntı yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı iddia edildi. Selçuk İnan-Ryan Donk ikilisinden beklenen verimi alamadığı belirtilen Terim'in Fernando’nun yanına Malatyaspor’da oynayan genç futbolcu Azubuike'yi partner olarak düşündüğü belirtiliyor. 

21 yaşındaki ön liberoyu yakından takip eden Fatih Terim’in Nijeryalı futbolcuyu çok beğendiği iddia edilirken, futbolcunun alınması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi. 

Teklifi Azubuike de doğrularken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde olabileceği ifade ediliyor.  

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