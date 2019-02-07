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Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı

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Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü özel hastanede dün sabah hayatını kaybeden Talat Terim'in cenazesi, Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Fatih Terim, annesi Nuriye Terim, eşi Fulya Terim, kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin ile yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün şimdiki ve eski yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Terim, cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti.

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