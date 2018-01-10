Terim dört ismi daha çağırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın Antalya'daki kampında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Taffarel, Necati Ateş, Gökhan ve Elmander'i ekibe dahil ettiğini açıkladı. Öte yandan Galatasaray'a transferi gündemde olan Asamoah ile ilgili de ''benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Bazı alışkanlıkları, tutumu değiştirmek için, sisteme uydurmak için uğraşıyoruz. Bir yandan fizik kalitelerini bir düzeye getirirken, mental olarak da bir şeyleri halletmek istiyoruz, bunun içinde sistem de var. Tarık ve Emrah'ın oynamasını istediğim ve burada şans veremeyeceğim için böyle bir karar aldım. Zaten geldiğimde De Jong yoktu, kendi yoluna gitmesi için bir sakınca görmedim. Mukaveleyi oyuncu uzatır, devamını oyuncu sağlar. Futbolcumuz yeni mukavele istiyorsa, Galatasaray'da kalmak istiyorsa, zaten bunu belli eder, biz de kimseye hayır demeyiz''

''Asamoah ile ilgili bilgi vereyim. Benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki, bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun ve fark yaratacak bir oyuncu olsun. Bu kolay değil. Devre arası çok fazla transfer doğru durmuyor. Herkes de doğru giderken, kendi oyuncusunu niye versin? Belki 1, belki 2 olabilir, 3'ü geçmez. Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum, önce sol beke. Sonra teknik heyetin aklında bir şey var, belki onu yapabiliriz. Başkan bana sana ihtiyacımız var dediği zaman, bir dakika 5-6 eksiğimiz var demedim, hemen soyundum. Öncelik oyuncuların performansının artışı, yeni transfer onlar olur''

Tecrübeli teknik adam, ''yabancı bir oyuncu alacaksak, zaten 1-2 oyuncu gidebilir. Kendim de konuştum oyuncularla, hazır olun gelirse diye. Bizde son durumlar böyle'' ifadelerini kullandı.

''Donk meziyetli bir oyuncu. Beklentim var. Orada bir de Selçuk var. Sezonu doğru rotasyonla bölerseniz ve herkes kendini önemli hissederse, herkesin üzerine düşen kaplama alanı ekonomik bölünmüş olur. Yönetime 20+3 bana yeter dedim''

''Taffarel ile konuştum, ayın 18'inde burada. Lige hazırlıyoruz onu, izin verdim, benden öyle bir ricada bulundu. Eski ekibimizi aldık. Altyapıdan bir şey çıkmıyor. Galatasaray altyapısından hep bir şeyler çıkmıştır ve yine çıkmalıdır. Yeni futbolu bırakmış birçok arkadaşımızı çağırdım. Necati ve Gökhan'ı çağırdım, çok paramız yok, itibarımız hep var dedim. Onlar da böyle bir şey talep etmiyoruz dedi. Elmander de cumartesi günü geliyor, daha da gelecekler var. Haftada bir Necati ile Elmander'in atak oyuncularımızı çalıştırmasını istiyorum''

Fatih Terim, ''Stadımızda boşluklar olmasını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Belki biz kulüp olarak da daha çok onları çeken aktivitelerle ortaya çıkmalıyız ama bizim en güzel günlerimiz, onlarla orada paylaştığımız günler. Bütün takımlara saygı duyuyoruz ama bizim de herkesin saygı duyduğu, herkesin beğeniyle izlediği bir futbol ortaya koyma isteğimiz net'' diyerek sözlerini tamamladı.