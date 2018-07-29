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Terim'den konsantrasyon uyarısı

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Terim'den konsantrasyon uyarısı
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Henry Onyekuru’nun 90+3. dakikadaki golüyle Club Africain’i 1-0 yenen Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, isim vermeden bazı oyuncuları uyardı.

Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kaleci İsmail Çipe'den çok memnun olduğunu ifade eden Fatih Terim, şunları söyledi:

“Maçta olan maçta kalıyor. Çok sert oldu. İçerde, devre arasında videodan bazı görüntüleri seyrettiğimizde bayağı risk atlatmıştı oyuncularımız. Olur bunlar ama olmasa iyi olur. Böyle bir durumda sakin kalıp kart yemeden maçı bitirmek önemli… Sanki puan maçı gibiydi. 90 dakika öyleydi. İyi bir hazırlık maçı yapmamızı sağladı bu. Sonuç çok önemli değil. Görmek istediklerimiz görmemiz önemli. Yuto ilk defa Dünya Kupası’ndan sonra oynadı. Gençlerimiz yine sahadaydı. Onyekuru’nun girdikten sonra 4-5 pozisyona girmesi bir kazanç. Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor. Bu izleyenler tarafından da görüldü. İsmail’den de 1-2 hata yapmasına rağmen çok memnunum.” 

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