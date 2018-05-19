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Terim'den Kıbrıs mesajı

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Terim'den Kıbrıs mesajı
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Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Bornova Stadı'nda yaptğı basın toplantısına gazetemizin İzmir muhabiri Niyazi Ergülen'in sorduğu üç soruya Terim'in verdiği cevaplar damga vurdu.

Basın toplantısı sırasında söz alan Halkın sesi Gazetesi İzmir muhabiri Niyazi Ergülen, kendisini tanıtırken Kıbrıs'tan geldiğini söylemesi sonrasında Terim 'Naparsın oraşta' diye bir espiri yaparak kendisinin dedesinin Kıbrıslı olduğunu ve yakında Kıbrıs'a geleceğini belirtti.

Kıbrısla ilgili yaptıklarını söylemesi ve Gologas ile molehiyadan da bahseden Terim'in cevapları basın toplantısına damga vurdu.

https://youtu.be/5J601cMUgZU

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