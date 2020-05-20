"Temassız antrenmanlara başlama izni verdik"

Mehmet Özbilgehan, 21 spor federasyonu ile dağcılık ve yürüyüş sporlarına bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini açıkladı

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri görüşmelerin ardından, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 spor federasyonu ile dağcılık ve yürüyüş sporlarıyla uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini açıkladı.

Özbilgehan, yapılan görüşmelerin ardından Avcılık, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Jimnastik, Kick Boks, Taekwondo Judo Karete, Masa Tenisi, Tenis, Satranç, Okçuluk, Darts, Bocce ve oryantiring, Golf, Yelken Motor Kürek, Bilardo, Triatlon, Futbol Tenisi, Yüzme (Açık alan) ve Dağcılık alanlarında ilgili spor federasyonlarının, belirledikleri kriterlere göre ve onayladıkları yerlerde ilgili spor federasyonlarının denetim ve kontrolünde çalışmaların yapılabileceğini belirtti.