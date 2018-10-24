Telles, Real Madrid’in radarında

Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles, Dünya devinin radarına girdi. İspanyollar, Real Madrid'in Brezilyalı sol beki kadrosuna katacağını iddia etti

Alex Telles, Real Madrid'e mi transfer oluyor? Son günlerde Marcelo'nun İspanyol devinde mutsuz olduğu ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun yanına Juventus'a gitmek istediği ifade edilmişti. İspanyol basını, başarılı sol bekin alternatifinin, Alex Telles olduğunu belirtti..

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncunun 40 milyon avroluk serbest kalma bedelinin İspanyol takımı tarafından ödeneceği ifade edildi.

Galatasaray, Porto ile yaptığı anlaşma gereği Telles'in transferinden yüzde 10 pay alacak. Brezilyalı futbolcunun transferi gerçekleşirse sarı-kırmızılıların kasasına 4 milyon avro girecek.

Telles, Porto forması ile çıktığı 101 maçta 6 gol, 33 asistlik performans sergiledi.