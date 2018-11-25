Tekmeler Miroğlu anısına atıldı

Dr Salih Miroğlu Geleneksel Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong Pumse Kata müsabakaları Girne'de Lefkoşa-/Mağusa/Güzelyurt ve Girne bölgelerinin sporcularının katılımı ile Avrasya Taekwondo Merkezi'nde 25 Kasım Pazar günü yapıldı.
Federasyonda toplam 15 sene yöneticilik yapan Dr Salih Miroğlu, KKTC’de A Milli Takımlar düzeyinde düzenlenen 18 Uluslararası müsabakanın 11'inde görev alan Miroğlu, İspanya ve Danimarka’da yapılan WTF Taekwondo Dünya Şampiyonaları'nda yönetici/doktor olarak görev aldı.
BAYANLAR HYONG
1.Kategori: 1.Ayça Karip 2.Azra Usta 3.Ecem Sarı
2.Kategori: 1.Asiye Öksüz 2.Tuğba Çalışkan 3.Öykü Coşkunsu
3.Kategori: 1.Yeşim Güzel 2.Youssra Althani 3.Nehir Seringöz
4.Kategori: 1.Tülin Kartal 2.Derin Erdem 3.Mevlüde Şençiçek
5.Kategori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.Zeynep Meryem Akın 3.Masal Akarpınar
6.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun 2.Damla Öztırak 3.İrem Şibli
7.Kategori: 1.Semra Feramezoğlu 2.Özlem Uluçay Bayraktar 3.Betül Ceylan
8.Kategori: 1.Süyumkan Bakikızı 2.Safiye Kara 3.Tuba Şener
ERKEKLER HYONG
1.Kategori: 1.Egemen Uzun 2.Yaman Doruk Durmaz 3.Kemal Çağlar Turan
2.Kategori: 1.Miraç Efdal Günsevim 2.Poyraz Kara 3.Harun Reşit Hossain
3.Kategori: 1.Ömür Ulaş Küçükkale 2.Mehmet Ali Metinser 3.Halit Paşa
4.Kategori: 1.Ege Bayraktar 2.Kıvanç Çağlin 3.Mustafa Mert Yeni
5.Kategori: 1.Semih Türkmen 2.Halil İ. Kurtoğlu 3.Halil Keser
6.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Mehmet Raif Koçak 3.Muhammet T. Selçuk
7.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Andrei Conoval 3.Kağan Çağın
8.Kategori: 1.Ramadan Alaçam 2.Emir Veysel Levent 3.Osman Minifoğlu
9.Kategori: 1.İlker İnci 2.Hasan Talha Dönmez 3.Hasan Kaya
10.Kategori: 1.Osman Kaya 2.Arda Yılmaz 3.Taha Erk
11.Kategori: 1.Önder Efe Cüce 2.Mustafa Baran İgrek 3.Taner Kara
12.Kategori: 1.Eren Alp Uzun 2.Mustafa Ünal 3.Mertcan Aslantaş
13.Kategori: 1.Mustafa Samir 2.Menmet Emin Uğur 3.Şans Ul Zoha
14.Kategori: 1.Samuel Muawye 2.Korhan Çağın 3.Amin Osman
15.Kategori: 1.Kamil Umut Demir 2.Koral İnci 3.Ali Sakarya
16.Kategori: 1.Erol Eren Külahçıoğlu 2.Mehmet Taha Gidemen 3.Emirhan Edelı
17.Kategori: 1.Mustafa Jumayev 2.Grigori Iakush 3.Roman Radaev
18.Kategori: 1.Nikita Yakush 2.Alexandr Molodtsov 3.Ali Açilov 3.Gleb Yorhenko