banner107
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
90 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
169 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
45 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
279 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
168 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
37 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
46 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
23 0
banner82

Tekmeler Miroğlu anısına atıldı

banner27

banner210
Tekmeler Miroğlu anısına atıldı
banner215

Dr Salih Miroğlu Geleneksel Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong Pumse Kata müsabakaları Girne'de Lefkoşa-/Mağusa/Güzelyurt ve Girne bölgelerinin sporcularının katılımı ile Avrasya Taekwondo Merkezi'nde 25 Kasım Pazar   günü yapıldı.

Federasyonda toplam 15 sene yöneticilik yapan Dr Salih Miroğlu, KKTC’de A Milli Takımlar düzeyinde düzenlenen 18 Uluslararası müsabakanın 11'inde görev alan Miroğlu, İspanya ve Danimarka’da yapılan WTF Taekwondo Dünya Şampiyonaları'nda yönetici/doktor olarak görev aldı.

BAYANLAR HYONG       

1.Kategori:         1.Ayça Karip                      2.Azra Usta                                        3.Ecem Sarı

2.Kategori:         1.Asiye Öksüz                   2.Tuğba Çalışkan                             3.Öykü Coşkunsu

3.Kategori:         1.Yeşim Güzel                   2.Youssra Althani                            3.Nehir Seringöz

4.Kategori:         1.Tülin Kartal                     2.Derin Erdem                                  3.Mevlüde Şençiçek

5.Kategori:         1.Ayşe Naz Erdoğan       2.Zeynep Meryem Akın                               3.Masal Akarpınar

6.Kategori:         1.Ayça Eda Kurşun          2.Damla Öztırak                               3.İrem Şibli

7.Kategori:         1.Semra Feramezoğlu   2.Özlem Uluçay Bayraktar           3.Betül Ceylan

8.Kategori:         1.Süyumkan Bakikızı      2.Safiye Kara                                     3.Tuba Şener

ERKEKLER HYONG

1.Kategori:         1.Egemen Uzun                               2.Yaman Doruk Durmaz                               3.Kemal Çağlar Turan

2.Kategori:         1.Miraç Efdal Günsevim               2.Poyraz Kara                                   3.Harun Reşit Hossain

3.Kategori:         1.Ömür Ulaş Küçükkale                2.Mehmet Ali Metinser                               3.Halit Paşa

4.Kategori:         1.Ege Bayraktar                               2.Kıvanç Çağlin                                 3.Mustafa Mert Yeni

5.Kategori:         1.Semih Türkmen           2.Halil İ. Kurtoğlu                             3.Halil Keser      

6.Kategori:         1.Tuğra Tığ                         2.Mehmet Raif Koçak                   3.Muhammet T. Selçuk

7.Kategori:         1.Yunus Alaçam                               2.Andrei Conoval                            3.Kağan Çağın  

8.Kategori:         1.Ramadan Alaçam         2.Emir Veysel Levent                    3.Osman Minifoğlu        

9.Kategori:         1.İlker İnci                          2.Hasan Talha Dönmez                 3.Hasan Kaya    

10.Kategori:       1.Osman Kaya                  2.Arda Yılmaz                                    3.Taha Erk          

11.Kategori:       1.Önder Efe Cüce            2.Mustafa Baran İgrek                  3.Taner Kara

12.Kategori:       1.Eren Alp Uzun               2.Mustafa Ünal                                               3.Mertcan Aslantaş

13.Kategori:       1.Mustafa Samir              2.Menmet Emin Uğur                   3.Şans Ul Zoha

14.Kategori:       1.Samuel Muawye         2.Korhan Çağın                                3.Amin Osman

15.Kategori:       1.Kamil Umut Demir      2.Koral İnci                                         3.Ali Sakarya     

16.Kategori:       1.Erol Eren Külahçıoğlu 2.Mehmet Taha Gidemen          3.Emirhan Edelı

17.Kategori:       1.Mustafa Jumayev       2.Grigori Iakush                                               3.Roman Radaev

18.Kategori:       1.Nikita Yakush                2.Alexandr Molodtsov                  3.Ali Açilov  3.Gleb Yorhenko

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.