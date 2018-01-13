Tekmeler Dr. Küçük anısına atıldı

Dr. Fazıl Küçük Geleneksel TaekwondoKarate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası 12 Ocak 2018 Cuma akşamı yapılırken dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen verdi

Dr. Fazıl Küçük Geleneksel TaekwondoKarate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası 12 Ocak 2018 Cuma akşamı Saat 17.00 de Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master Öykü Ergin, Ana Tuysuzile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler

BAYANLARHYONG PUMSE KATA

1.Kategori: 1.Tuana Hazırlar 2.Ayşenaz Erdoğan 3.İmran Kırk

2.Kategori: 1.Dora Acaralp 2.Havin Yılmaz

3.Kategori: 1.Elena Pakhovoma 2.Ayşe Dişçeken

4.Kategori: 1.Maryam Golabgir 2.Betül Peyravi

ERKEKLER HYON PUMSE KATA

1.Kategori: 1.Enes Önder 2.Ege Can Kaba 3.Muhammed Avcı

2.Kategori: 1.Efe Güler 2.Halil Yiğit Hazırlar 3.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Boran Yılmaz 3.Mert Kaya

4.Kategori: 1.Nazım Efe Hamurcu 2.Arda Aslan Öztürk 3.Alex Tüysüz

5.Kategori: 1.Rayan Golabgir 2.Ahmet Dişçeken