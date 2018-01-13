banner107
banner69
13 0
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
63 0
 
20 0
12 0
84 0
Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
42 0
24 0
banner82

Tekmeler Dr. Küçük anısına atıldı

banner27

Dr. Fazıl Küçük Geleneksel TaekwondoKarate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası 12 Ocak 2018 Cuma akşamı yapılırken dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen verdi

Tekmeler Dr. Küçük anısına atıldı

Dr. Fazıl Küçük  Geleneksel TaekwondoKarate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası 12 Ocak 2018 Cuma akşamı Saat 17.00 de   Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master Öykü Ergin, Ana Tuysuzile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler

BAYANLARHYONG PUMSE KATA

1.Kategori: 1.Tuana Hazırlar          2.Ayşenaz Erdoğan       3.İmran Kırk

2.Kategori: 1.Dora Acaralp                      2.Havin Yılmaz

3.Kategori: 1.Elena Pakhovoma               2.Ayşe Dişçeken

4.Kategori: 1.Maryam Golabgir                2.Betül Peyravi

ERKEKLER HYON PUMSE KATA

1.Kategori: 1.Enes Önder                          2.Ege Can Kaba            3.Muhammed Avcı

2.Kategori: 1.Efe Güler                    2.Halil Yiğit Hazırlar    3.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Kategori: 1.Kerim Karpuz                     2.Boran Yılmaz             3.Mert Kaya

4.Kategori: 1.Nazım Efe Hamurcu            2.Arda Aslan Öztürk    3.Alex Tüysüz

5.Kategori: 1.Rayan Golabgir                   2.Ahmet Dişçeken

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.