TED’li eskrimciler, Türkiye’de kılıç salladılar

KKTC’de bu yıl kürsülerden inmeyen TED Kuzey Kıbrıs Koleji eskrimcileri Ankara’da yapılan Türkiye Eskrim Yıldızlar Şampiyonası’na katıldılar.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji KKTC Şampiyonu Eskrim Flore Erkek Takımı, Şampiyon Mehmet Efe Yılmaz ve 3. Mehmet Koloğlu, antrenör Okan Erdoğdu ile birlikte Türkiye Eskrim Yıldızlar Şampiyonası’na katıldılar. Yoğun geçen ve zorlu yarışlar çıkaran Yılmaz ve Koloğlu büyük bir organizasyondan önemli tecrübeler elde ederek ülkelerine döndüler.

Eskrimciler Ankara’da TED okullarının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de Anıtkabir’i de ziyaret ederek çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundular.