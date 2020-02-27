banner411
banner69
13 0
99 0
 
65 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
33 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
58 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
32 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
79 0
banner374

TED eskrimcileri başarılı

banner27

TED eskrimcileri başarılı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okul sporları programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Eskirim karşılaşmalarına TED Kuzey Kıbrıs Koleji Eskirim Takımı damga vurdu.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Eskirim Takımından yıldız erkek flörede, 6A sınıfı öğrencisi Osman Çitim çeyrek finalist olarak okulunu başarıyla temsil etti. Dün düzenlenen Genç Erkekler eskirim flöre karşılaşmalarında TED Kuzey Kıbrıs Koleji Genç Erkek Flöre takımı KKTC üçüncülüğünü kazandı. Eskirim Genç Flöre takımı, 9 YKS öğrencilerinden, Serkan Efe Ünal, Denktaş Karamahmutoğlu, Aybars Yiğit ve Mustafa Koloğlu’ndan oluşuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.