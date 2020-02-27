TED eskrimcileri başarılı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okul sporları programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Eskirim karşılaşmalarına TED Kuzey Kıbrıs Koleji Eskirim Takımı damga vurdu.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Eskirim Takımından yıldız erkek flörede, 6A sınıfı öğrencisi Osman Çitim çeyrek finalist olarak okulunu başarıyla temsil etti. Dün düzenlenen Genç Erkekler eskirim flöre karşılaşmalarında TED Kuzey Kıbrıs Koleji Genç Erkek Flöre takımı KKTC üçüncülüğünü kazandı. Eskirim Genç Flöre takımı, 9 YKS öğrencilerinden, Serkan Efe Ünal, Denktaş Karamahmutoğlu, Aybars Yiğit ve Mustafa Koloğlu’ndan oluşuyor.