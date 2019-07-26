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“Tebrik yetersiz, destek gerekli”

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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında, genel klasman beşinciliği, 19-24 yaş kategorisinde ise ikinciliğini elde eden Doğukan Ulaç, "Tebrik tek başına yeterli değildir. Destek verilirse çok iyi yerlere gelebiliriz." açıklamasını yaptı

“Tebrik yetersiz, destek gerekli”
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Spor Artı programında Yeşim Tuncel ile Tonguç Kotak'ın konuğu olan Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Doğukan Ulaç, yüzme sporuna yönelik açıklamalarda bulundu.

“Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında” geçen yıl şampiyon olan, bu yıl 31’incisi gerçekleştirilen organizasyonun ise genel klasmanında beşincilik, 19-24 yaş kategorisinde ikincilik elde eden Doğukan Ulaç ‘Destek’ çağrısında bulundu.
​Doğukan, kendini ‘idol’ gören küçükler bir yana genel olarak gelen olumlu tepkilerden son derece mutlu ancak “Tebrik tek başına yeterli değil” diyor ve “Destek verilirse çok iyi yerlere gelebiliriz” ifadeleriyle bu beklentisini dile getiriyor.

​ Rekortmen genç yüzücü ülkede ‘yüzme’ sporunun geliştiğini savunurken bu gelişimi yeterli görmüyor. Haklı olarak “Mağusa’da, Girne’de havuz yok daha fazla havuza sahip olmalıyız” görüşünü savunuyor.
​Yüzme sporunun ona kazandırdıklarıyla ilgili soruyu “Disiplinli olmayı öğrendim” diye yanıtlayan Doğukan Ulaç, her şeyden önemlisinin, hedefinin artık üçüncü ülkeler ve Avrupa organizasyonları olduğunu söyledi.
Buralarda kulaç atabilmenin önünü açacak baraj derecelere çok yaklaştığına dikkat çeken sporcu Aralık ayındaki “Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası”nı hedef gösteriyor.

Kaynak: Sporartı

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