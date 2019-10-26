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Tavlada Dünyanın en iyileri, Merit’te buluşacak

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Tavlada Dünyanın en iyileri, Merit’te buluşacak
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Merit Park Hotel’in ev sahipliğini yaptığı dünyanın en büyük modern tavla turnuvası MeritOpen’ın 7’incisi için geri sayım başladı.

5 -10 Kasım 2019 tarihleri arasında bir kez daha dünyanın dört yanından tavla severleri ağırlamak için hazırlıklar sürüyor.​ Amerika, Arjantin,Avustralya,Brezilya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada,Norveç,Rusya,Tayland ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 43 ülkeden 558 oyuncunun katıldığı geçen yılki şampiyona oldukça heyecanlı geçmişti.

Bu yıl 600 tavla sever katılımcı olacağı bekleniyor. K.K.T.C turizminin tanıtımı içinde oldukça büyük önem taşıyan turnuva için kayıtlar 4 Kasım 2019 tarihinde başlayacak.

Etiketler; #Tavla #Merit Otelleri
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