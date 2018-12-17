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Tavla turnuvasının geliri, Tuğsan’a bağışlandı

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Tavla turnuvasının geliri, Tuğsan’a bağışlandı
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CTP Lefkoşa İlçesi ve Lefkoşa Gençlik Örgütü’nün birlikte düzenlediği etkinlikle, Cihangir köyünün sevilen simalarından, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ali Şenkayalar anıldı.

Ali Şenkayalar Tavla Turnuvası dün Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. Turnuvaya Şenkayalar’ın sevenleri ve ailesi katıldı. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de turnuvaya katılarak kısa bir konuşma yaptı. Karavezirler, Şenkayalar’ın tüm Cihangirliler’in ve belde halkının kalbinde yaşayacağını söyledi.

Gerçekleştirilen turnuvada Aytaç Karavezirler birinci olurken, ikinci Ulaş Solakay, üçüncü Ahmet Tilim oldu. Turnuvaya katılımdan elde edilen gelir tedavi gören minik Tuğsan Yazıcı’ya bağışlandı.

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