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Tatar ve Özersay, federasyon başkanlarıyla görüşecek

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Tatar ve Özersay, federasyon başkanlarıyla görüşecek

Bakanlar Kurulunun 18 Mayıs'tan itibaren sporda bireysel antrenmanlara şartlı olarak izin vermesi üzerine devlet yetkilileri spor konusunda hareketlendiler.

Başbakan Ersin Tatar ile Dışışleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, yarın saat 14:00'te spor federasyonları başkanları ile bir araya gelerek, federasyonların spor açılımları konusunda yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde bulunacaklar.

Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda 32 federasyon başkan veya temsilcisi ile gerçekleştirilecek olan toplantıya Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana,Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile Spor Dairesi yetkilileri de katılacaklar.

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