banner411
banner69
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
125 0
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
235 0
 
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
29 0
Dörtyol yoğun çalışıyor
Dörtyol yoğun çalışıyor
119 0
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
419 0
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
114 0
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
42 0
banner449

Tatar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kutladı

banner27

Tatar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kutladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun birinci liginde mücadele eden ve ligi yenilgisiz tamamlayarak Süper Lige yükselen   KKTC Tekerlekli  Sandalye Basketbol   Takımı'nı ziyaret ederek, başarılarından   dolayı kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Federasyon   Başkanı Ruhsar Vudalı ve yönetim kurulu ile sporcular hazır bulundu.

Başbakan Tatar, federasyon başkanı ve yönetim kuruluyla sporcularının inanç ve azminin bir göstergesi olan bu başarının KıbrısTürk halkı için gurur verici olduğunu belirtti. 

Tatar, “Covid 19 salgını nedeniyle belki bu dönem lig tamamlanamamıştır ancak ligin ertelendiği güne kadar çok büyük bir   başarıya imza attınız ve   şimdi federasyonun da kararıyla bu başarı tescillenmiştir. Göstermiş olduğunuz bu büyük başarının önümüzdeki sezon süper ligde de devam etmesini dilerim. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun  Süper Ligi'nde de ülkemizi yine gururla  temsil edeceğiniz ve başarınızı devam ettireceğiniz inancımı bu vesileyle ifade etmek isterim.“ dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.