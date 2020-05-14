Tatar: Spor organizasyonları temassız başlamalı

Başbakan Ersin Tatar, “Spor organizasyonları öncelikli olarak temassız başlamalıdır. Ferdi antrenmanların yapılabilir. Sporun yeniden açılımı için uzmanların çalışmaları sürüyor. Gerek bireysel gerekse takım sporlarında açılım artık kademeler halinde başlayacak.” açıklamasını yaptı

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli 32 federasyon başkan ve temsilcileri ile bir araya gelmişti.

Sayıştaylık Salonu’nda düzenlenen toplantıda Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Spor Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda, hükümet ve federasyon temsilcileri korona virüse karşı mücadele nedeniyle 2 aydır yapılamayan spor faaliyetlerinin yeniden başlaması ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Federasyon temsilcileri, virüse karşı süreci ilk günden başarılı bir şekilde götüren hükümeti kutladıklarını da ifade ettiler. Spor Federasyonları tek söz alarak güncel sorunlarını gündeme getirdiler. Toplantıda açılış konuşmasını Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana yaptı.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında Korona virüs sürecini iyi yönettiklerini ve dünyada örnek olabilecek bir durumda olduklarını kaydetti.

Başbakan Tatar bu süreçte sporun önemini bir kez daha kavradıklarına vurgu yaparak önemli olanın bireylerin sağlıklı şekilde spor yapmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Spor organizasyonlarının öncelikli olarak temassız başlaması ve ferdi antrenmanların yapılabileceğinin Bilim Kurulu uzmanları tarafından hazırlanan raporla kendisine sunulduğunu kaydeden Başbakan Ersin Tatar sporun yeniden açılımı için uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gerek bireysel gerekse takım sporlarında açılımın artık kademeler halinde başlayacağını söyledi. Başbakan Tatar tüm şartları zorlayarak spora desteklerinin de devam edeceğini vurguladı.”